Nem mindennapi elismerésben részesült Mohamed Szalah

Mohamed Szalah ismét a címlapokra került Liverpoolban, ezúttal azonban nem egy nyilatkozata miatt: jelölték egy rangos díjra, amelyet korábban Lionel Messi, Cristiano Ronaldo és Erling Haaland is elnyert. A jövőjével kapcsolatos találgatások közepette az egyiptomi sztár bekerült a 2025-ös BBC Év Sportolója-gála egyik legnagyobb elismerésének, a World Sport Star díjnak a jelöltjei közé.

Szalah hat sportoló egyikeként került a szűkített listára. A díj története bővelkedik legendákban: Messi és Ronaldo már korábban is megkapták az elismerést, míg Haaland 2023-ban érdemelte ki, miután történelmi triplázáshoz segítette a Manchester Cityt.

A korábbi győztesek névsora igazi sportpanteont idéz: a teniszkirályok Roger Federer és Novak Djokovic, a sprintlegenda Usain Bolt, a tornasport ikonja Simone Biles, a UFC verhetetlen bajnoka, Khabib Nurmagomedov, a golf fenoménja Tiger Woods és a boksz történetének talán legnagyobb alakja, Muhammad Ali is szerepel rajta.

Szalah 2025-ben azért került be a jelöltek közé, mert kulcsszerepe volt abban, hogy a Liverpool tavaly bajnoki címet ünnepelhetett. Az összes sorozatot tekintve 34 gólig jutott, ebből 29-et a Premier League-ben szerzett, amivel negyedszer is bezsebelte az angol élvonal Aranycipőjét.

A World Sport Star díjért komoly vetélytársakat kapott a támadó: a címvédő svéd rúdugró-világbajnok, Armand Duplantis, az atlétika egyik legnagyobb csillaga, Sydney McLaughlin-Levrone, a spanyol futballista Mariona Caldentey, az amerikai bokszoló Terence Crawford, valamint a baseball zsenije, Shohei Ohtani is ott van a jelöltek között.

Ha Szalah nyerne, ő lenne az első egyiptomi sportoló, aki átveheti a BBC rangos elismerését. A díjátadót december 18-án rendezik, ám a 33 éves támadó akkor sem lesz jelen, ha a közönségszavazás neki kedvez: épp az Afrikai Nemzetek Kupájára készül majd a válogatottjával.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.