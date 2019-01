Nem mennek sehová az Ajax sztárjai

Legalábbis egyelőre maradnak a holland együttesnél.

Az Ajax játékosával, Frenkie de Jong-gal kapcsolatosan napról-napra röppennek fel az újabb és úabb értesülések, miszerint a fiatal tehetség valamelyik európai sztrácsapatban folytathatja pályafutását már a téli átigazolási időszakban.

Most azonban maga a játékos öntött tiszta vizet a pohárba, és lehűtötte kicsit a távozásával kapcsolatos kedélyeket.

- Most télen biztosan nem hagyom el az Ajax-ot. Az idény végéig itt fogok maradni, ez nem is lehet kérdéses. Nem tudom, hogy azok a csapattársaim, akikért ugyancsak érdeklődnek miként fognak dönteni, de jó lenne, ha legalább a bajnokság végéig együtt tudna maradni a keret. Nagyon sikeresnek értékelem az idény első felét, örülnék, ha ugyanezekkel a játékosokkal ugyanilyen sikeresen is fejezhetnénk be.

Csapattársa, az ugyancsak igen kapós Matthijs de Ligt is hasonlóan nyilatkozott.

- Én sem távozom a télen. Az Ajaxnak most szüksége van minden játékosára, hogy megnyerjük a bajnokságot.

Mind a középpályás De Jong-ért, mind a védő De Ligt-ért számos topcsapat érdeklődik, többek közt a Barcelona, a Manchester City, a PSG vagy éppen a Juventus.

A cikk lejjebb folytatódik

