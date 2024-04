Nem lesz VAR a MOL Magyar Kupa egyik elődöntőjén

Mivel nagyban zajlanak a felújítási munkálatok Nyíregyházán, így a Ferencváros elleni kupameccset Balmazújvárosban rendezik meg.

A Nemzeti Sport kérdése adott választ az MLSZ sajtóosztálya azzal kapcsolatban, hogy április 24-én megrendezésre kerülő Magyar Kupa elődöntőjén Balmazújvárosban, ahol nem megfelelőek a paraméterek a rendszer beüzemelésére.

„A VAR-rendszer minden olyan helyen használható, ahol ezt már korábban felmérték és minden feltétel adott a rendszer működéséhez – válaszolta lapunknak Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője. – A Nyíregyháza a hivatalos csatornáján jelezte, hogy a következő, Ferencváros elleni MOL Magyar-kupa mérkőzését is a már eddig is hazai pályaként használt balmazújvárosi stadionban kívánja megrendezni, ahol a VAR-rendszer nem működtethető. A másik elődöntő mérkőzés helyszínén (Paks) – mivel a VAR szempontjából is minősített stadion – a rendszer működése megoldott.”