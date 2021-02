Nem lesz Budapesten EB? Angliába vihetik az egész tornát

Egyelőre csak az biztos, hogy megrendezik a 2021-re halasztott Európa Bajnokságot, azt továbbra sem tudni, hogy az UEFA maradna-e az eredeti tervnél, a 12 ország által megrendezett tornánál. A legújabb hírek szerint könnyen elképzelhető, hogy az összes mérkőzést Angliában játsszák majd le.

10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás csak a Goal olvasóinak az Unibeten! Kattints, regisztrálj és játssz kockázatmentesen!

Tancredi Palmeri, a CNN újságírója twitter oldalán számolt be arról, hogy értesülései szerint egyetlen országban, méghozzá Angliában játsszák le a 2021-re halasztott Európa Bajnokságot. Az olasz transzferguru információ alapján a végleges döntés április középén születhet meg, de úgy néz ki, hogy ez a legvalószínűbb forgatókönyv.

BOOM!



Euro2021 very likely to be played solely in England as UEFA are opting for the one hosting country format and England is the one they believe being in best position to do so.



Decision expected to be taken within mid-April