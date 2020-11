NEM LEHETNEK NÉZŐK A MECCSEKEN!

Zártkapus lesz a –Izland mérkőzés és a – is, ahogy az összes többi sportesemény.

Harminc napra vezeti be a kormány azokat az intézkedéseket, amelyek kedd éjféltől lépnek életbe és érinti a labdarúgást is. Kedd éjféltől minden mérkőzés zártkapus, így a nemzetközi és az -es találkozók is – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn délelőtt.

A korlátozások érintik az amatőr sportot is: kedd éjféltől tilos az amatőr csapatsport, vagyis az alsóbb osztályokban felfüggesztették a szezont.