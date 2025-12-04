Nem játszott eleget, így visszarendelte kölcsönjátékosát Diósgyőrből az Újpest

Az NBI-ben szereplő Diósgyőri VTK hivatalos oldalán jelentette be, hogy Babós Levente visszatért anyaegyesületéhez, az Újpesthez.

A játékos nyáron érkezett Miskolcra kölcsönbe, ezt követően viszont mindössze két bajnokin lépett pályára, a csapat közleménye szerint az elmúlt hetekben pedig bőrgyógyászati műtét miatt hiányzott az edzésekről is. Az Újpest a kevés játéklehetőség miatt visszarendelte magához a 21 éves hátvédet, míg a piros-fehérek megköszönték a munkáját, illetve mielőbbi gyógyulást és sok sikert kívántak neki.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.