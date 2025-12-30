Nem játszik eleget, hamarosan eldőlhet a Liverpool játékosának sorsa

A Liverpool azon van, hogy felbontsa James McConnell kölcsönszerződését a holland Ajaxszal, mert a Vörösök szerint nem kap elég lehetőséget a fiatal játékos. A saját nevelésű labdarúgót még 2024 nyarán adta kölcsön a Liverpool, nem sokkal azután, hogy egy ötéves szerződést írt alá a nevelőegyüttesével.

Az idei szezont még John Heitinga vezetőedzővel kezdte meg az Ajax, aki korábban Arne Slot segítőjeként tevékenykedett a Liverpoolnál. Az egykori hátvéd kezei alatt négy alkalommal is pályára lépett a holland élvonalban McConnell, ám a szakvezető novemberi menesztése óta csak a kispadon ült az angol középpályás.

Angol kiadásunk arról ír, hogy az elmúlt hetekben kitették a klub első csapatából McConnellt, míg a Transfermarkt szerint sérülés is hátráltatta ebben az időszakban.

Az azonban tény, hogy érthetően nem elégedett az eddigi játékperceivel a Liverpool, amely a téli átigazolási időszakban fel is bonthatja a kölcsönszerződését, és hazarendelheti Angliába - számolt be róla a VI.

Ott ugyanis bőven akadnak kérők, méghozzá az angol másodosztályból. A Daily Mail úgy tudja ugyanis, hogy a West Bromwich Albion, a Derby County, az Oxford United és a Swansea City egyaránt érdeklődik az angol U20-as válogatottért.

