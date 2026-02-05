Nem ilyen bemutatkozásról álmodott új klubjában a négyszeres olasz gólkirály

Lejátszotta első mérkőzését új klubjában, a francia Paris FC-ben Ciro Immobile, de a bemutatkozása meglehetősen rosszul alakult. A párizsi klub a Lorient-hoz látogatott a Francia Kupa nyolcaddöntőjében, és szenvedett 2-0-s vereséget, ami azt jelentette, hogy búcsút inthet a sorozatnak.

A négyszeres olasz élvonalbeli gólkirály az 58. percben lépett pályára csereként, kevéssel a Lorient első gólja után. A kiesés ellenére elmondta, örül, hogy itt lehet, de a játékpercek hiányát megérezte, ahogyan azt is, hogy eddig csak egy közös edzése volt a csapattal.

Mint ismert, Immobile a nyáron visszatért a Serie A-ba, és a Bologna játékosa lett, ám rögtön az első bajnoki mérkőzésén meghúzta a combhajlítóját, emiatt az őszi szezon jelentős felét ki kellett hagynia.

Kilenc találkozón lépett pályára Vincenzo Italiano együttesében, ezek mindegyikén gólképtelen maradt. Ezt követően ingyen elengedte őt a Bologna a Parishoz.

