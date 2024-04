Nem hibázott az Arsenal a PL-ben

Nem tudott meglepetést okozni a Luton.

Az Arsenal 2-0-s győzelmet aratott a Luton ellen a 31. fordulóban.

Bukayo Saka kisebb sérülés miatt nem állt Mikel Arteta rendelkezésére, ennek ellenére természetesen így is az Ágyúsok számítottak esélyesnek a kieső helyen álló Luton ellen. A mérkőzést így is kezdte az Arsenal, az első perctől kezdve fölényben futballoztak a hazaiak.



A nyomás a 24. percben érett góllá, Kai Havertz átadását Martin Odegaard juttatta a kapuba. A norvég 10 perccel később közel állt a gólhoz, a 41. percben pedig Havertz is megduplázhatta volna az előnyt. A 44. percben azán Daiki Hashioka egy szerencsétlen mozdulattal a saját kapujába talált, így 2-0 állt az eredményjelzőn a félidőben.

A második félidőre aztán egyik csapat sem tudott igazán veszélyes lenni, összesen 5 kapura lövési kísérletet láthatott az Emirates közönsége, ezekből csak Eddie Nketiah tudta eltalálni azt, de Thomas Kaminski hárított.



Az Arsenal simán nyert tehát, ideiglenesen átvette a vezetést a tabellán, a holnap pályára lépő Liverpool előtt.