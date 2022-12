"Nem fogom be a számat" - fakadt ki a Real Madrid által legyőzött csapat edzője

Több ítéletet is kifogásolt a Real Valladolid trénere.

A címvédő Real Madrid a spanyol bajnokság péntek esti mérkőzésén 2-0-s győzelmet aratott az aranylabdás Karim Benzema duplájának köszönhetően a Real Valladolid ellen. A vesztes kis csapat vezetőedzője a találkozó utáni sajtótájékoztatón a játékvezető ténykedését sérelmezte.

A Real Vallodolid vezetőedzője, Pacheta a "blancók" tizenegyesből született első gólját vitatta, mondván, hogy az ilyen kezezéseket nem kéne lefújni:

"Mérhetetlenül fel vagyok háborodva. Eltalálta a kezét? Igen, ahogy a múlt héten is megtörtént Bilbaóban, és akkor nem fújták be. Adják meg az összes kezezést, és akkor tudni fogjuk, merre tartunk. Az emberek tényleg tudják, hogy mi az a természetellenes kéztartás? Ha négyen ugrotok fel nem vagy egyensúlyban. Arról beszélek, hogy a dolgok tisztességesek legyenek. Mert jelenleg nagyon nem azzok."

"Fújják be ezt nekem is, mert eddig nem tették. És most nekem kell befognom a számat? Hát én nem fogom be a számat, hanem elmondom a véleményemet" - tette hozzá dühösen.

A kezezések kezelése az egész labdarúgásban problémát okoz, hiszen láthatjuk, hogy hasonló eseteknél gyakran különböző ítéletek születnek. Amíg ebben nem lesz egységes szabály, időről időre biztosan lesznek olyanok, akik vitatni fognak egyes ítéleteket.

A Valladolid edzője a kifakadása miatt minden bizonnyal eltiltásra számíthat a La Ligától.

