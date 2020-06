Nem fél a Mezőkövesd

Kuttor Attila és Pisont István is nyert játékosként Magyar Kupát, most pedig vezetőedzőként is lehetőségük nyílik erre, hiszen szerda este 20.00 órától csapataik, a és a találkozik a sorozat fináléjában.

„Minden játékos azért futballozik, hogy ilyen mérkőzéseken részt vegyen. Tiszta lelkiismerettel megyünk bele a csatába. Nincs bennünk félelem, bárhogy történik, emelt fővel jövünk le a pályáról. Különleges élmény megnyerni a kupát, nem mindenkinek adatik meg, hogy játékosként és edzőként is döntőt játsszon. A Honvéd kipróbált, harcos csapat, amely sok csatát megélt már, de a játékosaim tudják, mit kell tenni, hogy kell ilyen helyzetben futballozni” – mondta a játékosként négy döntőt vívó Kuttor Attila.

Pisont István az első kupadöntőjét 31 évvel ezelőtt játszotta, amelyről elmondta, hogy óriási élmény volt a számára.

„A DVSC elleni bajnoki előtt azt kértem a játékosoktól, hogy ne tartalékoljanak, mivel fontos volt a győzelem. A Mezőkövesd harmadik helyen áll a bajnokságban, így közelebb áll a nemzetközi szerepléshez, míg nekünk a jelenti a nagy lehetőséget. A Mezőkövesd több játékosát pihentette a hétvégén, egy nappal többet pihenhetett, ráadásul nekünk a múlt héten volt egy 120 perces elődöntőnk is. Ugyanakkor az előny, hogy mi már megismerkedhettünk a Puskás Arénával.”