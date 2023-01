Az UEFA asztalára került az ügy.

Szombaton robbant a hír, hogy az Olasz Labdarúgó Szövetség 15 pontos büntetéssel sújtotta a Juventust a klub által elkövetett pénzügyi szabálytalanságok miatt, azonban még ennél is nagyobb bajba kerülhetnek a Zebrák.

Az olasz lapok szerint az ügyet az UEFA is kiemelten kezeli, ezért még kellemetlen hetek, hónapok várhatnak a klubra, ugyanis több forrás szerint is az lehet a végkimenetel, hogy a Juventust az európai kupákból is kizárhatják, nem is egy szezonra.

Mint ismeretes, a vád szerint a klubnál kettős könyvelést folytattak, s az átigazolási szerződésekben fiktív számokat szerepeltettek.

A klub korábbi elnöke, Andrea Agnelli és Maurizio Arrivabene vezérigazgató egyaránt kétéves eltiltást kapott, Fabio Paratici korábbi sportigazgatóra két és fél éves büntetést szabtak ki, míg Federico Cherubini volt sportkoordinátor 16, Pavel Nedved volt alelnök nyolc hónapig nem dolgozhat az olasz futballban.

Az ügyben érintett többi nyolc klub megúszta kisebb-nagyobb pénzbüntetéssel, de összesen 52 sportvezetőt tiltottak el. November végén a Juventus teljes vezérkara lemondott.

