Nem csak Messit díjazták az Aranylabda-ceremónián - Íme a teljes lista

Természetesen mindenki a történelmet író Lionel Messiről beszél, de nem csak őt díjazták.

Hétfő este, Párizsban rendezték az Aranylabda-ceremóniát. A legfontosabb díjat Lionel Messi zsebelte be nem meglepő módon, de nem csak őt emelték ki a nívós rendezvényen.



Az év fiatal játékosának járó Kopa trófeát a Real Madrid legújabb és legfényesebben ragyogó csillaga, Jude Bellingham kapta meg, de Vinícius Juniort is kiemelték, mégpedig a Socrates Awarddal. Az év női csapata a Barcelona lett, míg a férfiaknál címvédés történt, a triplázó Manchester City tarolt.



A legjobb kapusnak járó elismerést Emiliano Martínez kapta, aki vb-t nyert Argentínával, a Gerd Müllerről elnevezett legjobb támadó díját pedig a Manchester City gólzsákja, Erling Haaland zsebelte be. Végezetül a női Aranylabdánál nem történt meglepetés, a Barcelona spanyol világbajnoka, Aitana Bonmati vette át a kitüntetést.