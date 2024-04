Nem csak edzőt vált a Liverpool, rögtön új játékos is érkezhet?

Komoly találgatások és spekulációk indultak meg a Vörösöknél.

A Liverpool-szurkolók egy részénél komoly találgatások indultak el az ügyben, ki lehet az első igazolás az új éra alatt majd, meg is van az első “áldozatuk”.

Ahogy bejelentették Slot mester érkezését a Vörösöknél, a fanatikusok már is mindenfelé azt figyelik, ki lehet az első új játékosuk majd.

Az első név pedig már elő is került, az Eintracht Frankfurt 22 éves kolumbiai hátvédje, William Pacho. A fiatal védő az első hírek szerint be is lájkolta a közösségi médiában a bejelentést, de ennek mostanra amúgy már se híre, se hamva.