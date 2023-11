Nem büntetik az MU szélsőjét, de figyelmeztették: máskor ne tegyen ki kétértelmű bejegyzéseket

Sikerült kimagyarázni a félreérthető bejegyzést.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az angol szövetség (FA) vizsgálatot indított Alejandro Garnacho posztjával kapcsolatban, amelyet a Köbenhavn elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés után osztott meg. Az argentin a Manchester United megmentőit - André Onanát és Harry Maguiret - ábrázoló képet tett közzé, amely fölé két gorilla emojit is beszúrt. A szövetség ezt rassziszta megnyilvánulásnak tekintette, ezért vizsgálatot indított a 19 esztendős szélső ellen.

A cikk lejjebb folytatódik

Garnachónak azt tanácsolták, hogy módosítsa a bejegyzést, mivel rasszista értelmezés is lehet egyesek számára. Először eltávolította a hangulatjeleket, majd később törölte a bejegyzést. A szövetség azonban ennek ellenére is vizsgálatot indított, amely miatt maga az érintett labdarúgó, Onanan is megszólalt.

"Ne mások döntsék el helyettem, hogy mi sértő számomra. Tudom, hogy Alejandro mire gondolt: erőre és erősségre. Itt le kéne zárni az egészet!" - szólalt fel csapattársa védelmében a kameruni.

Az FA Garnacho meghallgatása és az érintett labdarúgó reakciója után az alábbi döntést hozta:

„Lezártunk a vizsgálatot Alejandro Garnacho közösségi médiáján nemrégiben megjelent bejegyzésével kapcsolatban. Vizsgálatunk részeként kikértük a játékos véleményét, és elmagyarázta, hogy a két gorilla hangulatjel használatával a csapattársai – André Onana és Harry Maguire – erejét és erősségeit kívánta kiemelni a Manchester Unitedben játszott döntő szerepük nyomán. [...]

Kielégítő volt Alejandro Garnacho magyarázata és az abban foglalt kontextus, ezért nem indítunk fegyelmi eljárást."

Azonban a közlemény végén hozzátették: "emlékeztettük a játékost a közösségi médiában megjelenő posztokkal és különösen a különféleképpen értelmezhető hangulatjelek használatával kapcsolatos felelősségére."