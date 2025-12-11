Nem az eredmény, hanem a Manchester City ellen mutatott játék dönthetett Xabi Alonso sorsáról

Rossz formában várta a szerdai, Manchester City elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést a Real Madrid: a találkozót megelőző hét fellépéséből csupán kétszer diadalmaskodott, ráadásul Pep Guardiola csapata ellen is alulmaradt 2-1 arányban. Ennek ellenére több portál is arról számolt be, hogy a klub egyelőre nem meneszti Xabi Alonso vezetőedzőt, egyes források szerint pedig ebben a City ellen mutatott teljesítmény is közrejátszhatott.

A német Sky Sports úgy értesült, a királyi gárda vasárnapi, Alaves elleni bajnoki mérkőzésén változatlanul Alonso ülhet a kispadon. Ezt erősítette meg a The Athletic újságírójának, Guillermo Rai-nak a bejegyzése is, amiben leszögezi: a vezetőség nem aggódik a hétközi BL-vereség miatt.

Ezek az információk szembemennek azokkal a spanyol sajtóhírekkel, melyek azt vetítették előre, hogy ha a Real Madrid kikap a manchesteri égszínkékektől, akkor Alonso búcsút mondhat a Bérnabeunak.

A Givemesport megjegyzi, hogy úgy tűnik, a vereség ellenére elégedett volt a madridi vezérkar a szerdán mutatott játékkal, ezért marad Alonso a csapat vezetőedzője - legalábbis a hétvégi La Liga-összecsapásig.

