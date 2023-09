Nem a pénz miatt választotta a Ferencvárost az új igazolás

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Ferencváros nyáron szerződtetett izraeli középpályása, Mohammed Abu Fani nagy reményekkel igazolt a Maccabi Haifától a magyar bajnokhoz.

A cikk lejjebb folytatódik

A Ferencváros-Csukaricski Ekl-mérkőzésen a hazai győzelem 1.28, a döntetlen 5.50, a vendégek sikere pedig 10.00-szeres szorzóval fogadható. (x)

A Maccabi Haifa vezérigazgatója, Iccik Ovadia megerősítette, hogy a középpályás mindenképpen el akarta hagyni a klubot és határozott elképzelése volt, hogy a zöld-fehérekhez szerződjön:

"Nagyon zavarnak az üggyel kapcsolatos pontatlanságok. Abu Fani döntése volt, hogy a Ferencvárosba igazol, pont. Nem is tárgyalt erről a Maccabi Haifával. Én még meg is hívtam a házamba egy edzés után, hogy elmondjam, mi az álláspontunk, hogy megérthessem, miképp tudnánk maradásra bírni. De nagy tisztelettel, nagyon összeszedetten elmondta, hogy semmiképp sem marad, bármennyit is kínálunk. Az álláspontja szerint ez volt az utolsó lehetősége a váltásra, az utolsó alkalom ez arra, hogy a magyar bajnokságban játszva eggyel feljebb léphessen. Nem ez volt az első alkalom, amikor távozni akart Abu Fani, de korábban sikerült itt tartanunk. Nagyszerűen teljesített nálunk, szívesen láttuk volna, ha a Makkabi Haifában folytatja, de a döntése egyértelmű volt" - idézte a klubvezetőt az ulloi129.hu oldal.

Abu Fani eddig tíz mérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban, egy gólja mellett hét gólpasszt adott a magyar csapat színeiben.