Nem a Kecskemét elleni meccsek, hanem a bajnoki cím számít a Ferencvárosnak

A három meccsen egy pontot szereztek az újonc ellen a szezonban.

A Ferencváros 2-0-s vereséget szenvedett az OTP Bank Liga 31. fordulójának rangadóján a Kecskemét ellen, amelynek a zöld-fehérek részéről már túl nagy jelentősége nem volt, de nyilván fájó pont volt számukra.

A Ferencváros vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov is azzal takarózott a meccs után, hogy nem az a legfontosabb csapat számára, hogy hogy játszik a Kecskemét ellen, hanem hogy a bajnokságot megnyerje, ami sikerült:

“Számomra a legfontosabb, hogy minden évben bajnokok legyünk, nem az, hogyan játszunk épp Kecskeméten. Nem alakítottunk ki megfelelő helyzeteket, hátrányból pedig mindig nehezebb játszani. A piros lap tovább nehezítette a játékunkat. A csapat emberhátrányban is szeretett volna fordítani, de ezúttal nem sikerült. Mi is ugyanúgy győzni akartunk. A bajnokság mérkőzései egymás után jönnek, ilyen a foci. Pár százalék hiányzott a játékunkból, de az élet megy tovább.”

Ettől függetlenül cseppet sem lehet rá büszke a Ferencváros, hogy az újonc Kecskemét elleni három meccsből kettőt elveszített és mindössze egyetlen pontot szerzett.

“Egész héten nagyon készültünk erre a meccsre. Tudtuk, hogy telt ház lesz és azt is tudtuk, hogy az FTC motivációs szintje talán nem lesz olyan magas, mint a miénk. Gratulálok a Ferencvárosnak a bajnoki címhez, de ma végig a mi akaratunk érvényesült. A hét közben az egyik edzésen megsérült Szuhodovszki Soma, emiatt taktikailag változtatnunk kellett. A sok szurkoló és a tét miatt sem gondolom, hogy a játékosaimon nagy nyomás lett volna, inkább pozitív nyomásnak nevezném ezt. Ennek a lelki többletnek a srácok megfeleltek. Mindenki koncentráltan, fegyelmezetten és hatalmas szívvel játszott. Hiába a bajnokot vertük meg, ezért a győzelemért is ugyanúgy három pont jár. Matematikailag még nincs bebiztosítva a nemzetközi porondon való szereplésünk, az utolsó két fordulóban is összpontosítanunk kell" - vélekedett a KTE edzője, Szabó István.

A Ferencváros bajnoki címe már korábban eldőlt, a Kecskemét pedig ezzel a győzelemmel megerősítette a második helyét.

