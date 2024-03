Nehéz meccset nyert meg a Ferencváros

Egy pillanatig úgy tűnt még akár a papírforma is borulhat.

Az első pillanatoktól kezdve fáradtnak, enerváltnak tűntek a Ferencváros játékosai vasárnap a Kecskemét elleni bajnokin, ám aztán megfordult valami.

Sokáig nem is igazán történt semmi érdemleges, a Ferencváros próbálkozott, nyomott, labdát birtokolt, ám fölényük abszolút meddőnek bizonyult, a gól ugyanis csak nem akart megérkezni. A Kecskemét védekezett, állta a sarat sokáig, de az egyértelműen kirajzolódott azért egy idő után, hogy ezt nem lehet bírni a végtelenségig – nem is lehetett. Elérkezett az első játékrész háromperces hosszabbítása, melynek a végén egy baloldali szöglet után a hosszúról középre visszakerült labdát Maiga tuszkolta be, csak meglett a fővárosi vezetés, 1–0.

A második félidő hasonló forgatókönyvvel indult. Ám azt, hogy tényleg veszélyes eredmény az 1–0, a Kecskemét 60 perc elteltével bebizonyította. Beívelt labdát lőtt kapura Zsótér, melybe beleért Horváth, a vége pedig gól, csak épp les. De mindenképpen figyelmeztető jel volt ez a Ferencvárosnak, mely pár perc múlva (a 68. minutumban) azért megmutatta, hogy van bennük tartás, bal oldali beadás után a hosszún Zachariassen lőtt szép gólt, 2–0.



Érdemben a továbbiakban sem változott semmi – nem bírta elviselni a nagy ferencvárosi nyomást a Kecskemét, győztek a zöld-fehérek, méghozzá sorozatban hatodszor a bajnokságban, és így nem szakadnak le Dejan Sztankovicsék a Paksról.