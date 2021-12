Nehéz karácsonya van a Barcelonának

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Barcelona labdarúgó csapata közel 1.3 milliárd (!) eurós adósságot halmozott fel idén nyárig, ebből 450 milliót csak az elmúlt, pandémia által sújtott szezonban. A kialakult helyzet miatt távozott a csapat legnagyobb értéke, Lionel Messi (illetve a túlfizetett Griezmann) is, a spanyol liga pedig az új pénzügyi szabályok szerint mindössze 97 millió eurós keretet engedélyezett a klubnak. Csak összevetésként: az örök rivális Real Madrid 732 millióból gazdálkodhat ebben a szezonban.

A különbség ég és föld, de a Madridnak is komoly áldozatokat kellett hoznia: a nyáron elengedték Sergio Ramost, Raphael Varane-t és Martin Ödegaardot is, a maradó játékosokkal időben megegyeztek a bércsökkentésről, egy sor labdarúgót pedig kölcsönbe adtak, így töltött egy idényt házon kívül Gareth Bale is. Mindemellé egy készenléti alapot is létrehoztak a királyiak, az időben hozott megszorítások viszont lehetővé tették, hogy a csapat aktív maradjon a játékospiacon.

Márciusban Joan Laporta lett (ismét) a Barcelona elnöke, aki azonnal nekilátott a tűzoltásnak, de a korábbi vezetőség besült igazolásai és a játékosok horribilis bónuszrendszere olyan szinten vetik vissza Laportáék mozgásterét, hogy a probléma megoldása még hosszú ideig eltarthat.

Év elején a klub bevételeinek közel háromnegyedét emésztette fel a csapat üzemeltetése, ráadásul több átigazolásból is maradt adóssága a Barcelonának. A hírek szerint csak Coutinho vételárából közel 40 milliót kellett még törleszteni a Liverpoolnak, de év elején még Pjanic és Frenkie De Jong vételára sem volt még rendezve. Ezt tetézte az a bónuszrendszer, amellyel a játékosok a fizetésük többszörösét is megkereshették csak azzal, ha hosszabbítottak a katalán egyesülettel vagy ha a szezon meccseinek felén pályára léptek.

Az utolsó döfést pedig a Barcelona BL-ből való idő előtti búcsúja jelentette anyagi szempontból. A gránátvörös-kékek alsó hangon 20 millió eurótól buktak el a csoportkörös búcsúval, ez azonban csak az UEFA által fizetendő összeget jelenti, legalább ugyanekkora televíziós jogdíj és meccsbevétel is semmivé lett.

Mi lehet a megoldás? Bár a Barcelona jelenleg a válság kellős közepén van, szép lassan körvonalazódik a jövőkép. A klub akadémiája egy sor olyan fiatal játékost – Fati, Pedri, Gavi – nevelt ki, akik Xavitól egyre több játéklehetőséget kapnak, Laportáék pedig máris hosszú távú szerződésekkel és lépcsőzetesen emelkedő fizetésekkel láncolják magukhoz a legnagyobb értékeket. Így hosszú távú befektetésként a csapat értéke is nőni fog, ráadásul ha a fiatalok beérnek, egy újabb aranykorszak köszönhet be a Barcelona életében.

