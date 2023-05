Nehéz helyzetbe hozta magát a Tottenham, veszélyben a jövő évi indulás

Egy fordulóval a bajnokság vége előtt kieshetnek az európai kupaindulást jelentő helyekről!

Hazai pályán 3-1-re kikapott a Tottenham Hotspur a Brentford ellen az angol Premier League 37. fordulójának nyitómeccsén.

A Tottenham az Európai Konferencia-liga indulást érő hetedik helyen tartózkodott a Premier League tabelláján, míg a Brentford a kilencedik helyről várta a fordulót. A hazaiak nagy lépést tehettek volna a jövő évi kupaindulásért, ha nyerni tudnak, azonban vereségükkel mindössze egy pontra csökkent a két csapat közti differencia.

Jól is kezdte a találkozót a Tottenham, már a nyolcadik percben előnybe kerültek Harry Kane révén. A Spurs kapuralövések tekintetében is felűlmulta az első félidőben a vendégeket. Azonban a fordulás után Bryan Mbuemo volt a meghatározó játékos a pályán. A kameruni támadó az 51. percben Yoane Wissa átadása után, a 62. percben pedig Aaron Hickey passzából talált be Fraser Forster kapujába.

Habár a Spurs Richarlison és Pedro Porro beállításával próbálta növelni az előnyét, a 88. percben megpecsételődött sorsuk. Az addig a kapu előtt kiváló formában lévő Mbuemo most nem befejezés, hanem gólpassz terén volt eredményes, passzából Wissa talált be.

Így a Brentford hátrányból megfordítva a meccset 3-1-re győzedelmeskedni tudott. A fordulóban még az Aston Villa a Liverpoolal játszík, így amennyiben Unai Emery csapata győzni tudna megelőzné a londoni csapatot.