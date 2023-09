Negyedik akadémistáját is hazacsábította a Honvéd - HIVATALOS

Tavaly a Disógyőrrel a feljutást is megünnepelhette.

Kovács Nikolaszt, Kundrák Norbertet és Bobál Gergelyt követően ismét egy korábbi akadémista tér vissza a Budapest Honvédhoz, miután a Kispest szerződtette Lőrinczy Attilát a DVTK-tól, írta meg a klub honlapja.

Lőrinczy Attila eddig 191 NB II-es mérkőzésen lépett pályára, ezeken 42 gólt és 46 gólpasszt jegyzett, ha pedig az elmúlt két idényét nézzük, akkor 72 találkozón 23+25 a mérleg.

A 29 esztendős támadó középpályás 2008 nyarán érkezett Kispestre, az U15-ös csapatban szerepelt elsőként, a felnőttek között 2011 augusztusában lépett pályára először, míg az első osztályban 18 esztendősen 2013 májusában mutatkozott be.

Bobál Gergely után Lőrinczy Attila is olyan igazolás a Honvédnál, aki már feljutott korábbi csapatával az NB I-be.

„A csapategység elengedhetetlen – emelte ki a 29 esztendős játékos. – Az egységnek, a jó öltözőnek a DVTK-nál is nagy szerepe volt a sikerben, többször is az utolsó pillanatban döntöttünk el meccseket, ez pedig ennek volt köszönhető. Szükség van a rutinra és mindenkinek bele kell tenni a munkát, ha egyfelé húzunk, eredményesek lehetünk. A társak közül Holman Dáviddal 10 éves korunk óta ismerjük egymást, fociztunk is együtt. Adorján Krisztiánt és Kundrák Norbertet is ismerem, nem lesz gond a beilleszkedéssel.“