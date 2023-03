Négy évvel idősebb a Dortmund játékosa, mint ahogy hitték!

Egy német lap meggyőző bizonyítékkal állt elő a Dortmund tinisztárjának (?) életkoráról.

Lényegében január óta folyik a találgatás Youssoufa Moukoko valódi életkoráról. Ekkor szellőztette ugyanis meg az osztrák Laola1 nevű tévécsatorna azt az információt, hogy a Dortmund játékosa valójában jóval idősebb, mint ahogy állítja magáról.

Moukoko története azért is pikáns, mert 2021. november 21-én 1 nappal 16. születésnapja után mutatkozott be a Dortmundban, és ezzel a Bundesliga történetének legfiatalabb játékosa lett, azonban ha bebizonyosodnak az életkorával kapcsolatos híresztelések, akkor ezt a rekordot is elbukhatja a kameruni származású labdarúgó.

A német Bunte című lap most nyilvánossága hozta a BVB játékosának születési anyakönyvi kivonatát, amely szerint Moukoko 4 évvel idősebb, mint ahogy állítja, és valójában nem 18, hanem 22 éves. Mi több, a dokumentum szerint nem is Joseph Moukoko az édesapja, hanem egy Ousman Mohamadou nevű yaoundei taxisofőr.

A lap által bemutatott dokumentum hitelességét még nem ellenőrizték le, de minden bizonnyal valódi iratról lehet szó, korábban ugyanis Moukoko egy német bíróság előtt elérte már, hogy ne hozzák azt nyilvánosságra. Ezt a végzést támadta most meg a Bunte, és másodfokon meg is nyerte a pert, így publikálhatta most az anyakönyvi kivonatot.

