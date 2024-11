Négy éve ment el "Isten keze", Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona napra pontosan négy éve, 2020. november 25-én hunyt el, mindössze 60 évesen.

Argentínában gyakorlatilag isteni tisztelet övezte a bohém labdarúgót, akinek páratlan technikai tudása és játékintelligenciája a világ legjobbjai közé emelte. Zsenialitását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az 1986-os világbajnokságon gyakorlatilag egymaga vezette csúcsra az argentin válogatottat. Négy évvel később ismét döntőbe jutottak, ám akkor "csak" ezüstérmet szereztek az NSZK ellen.

Klubszinten Maradona Olaszországban, a Napoli színeiben érte el legnagyobb sikereit. Kétszer nyerte meg a Serie A-t, emellett UEFA-kupát is nyert a dél-olasz csapattal. Nem véletlen, hogy a nápolyi szurkolók szemében máig az egyik legnagyobb ikon, aki valaha viselte a klub mezét. Már négy éve, hogy elvesztettük ezt a zseniális támadót, de emléke és öröksége továbbra is élénken ragyog, és bennünk él tovább.