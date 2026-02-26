Negatív rekord: történelmi veszteséget könyvelt el a Chelsea

A Chelsea minden idők legnagyobb adózás előtti veszteségét produkálta az angol futball történetében – derül ki az UEFA által közzétett 2024–25-ös pénzügyi adatokból.

A londoni „Kékek” 407 millió eurós (kb. 355 millió font) mínuszt halmoztak fel az idényben. Az UEFA éves jelentése szerint a Chelsea vezeti azt a listát, amely az egy szezon alatt elszenvedett legnagyobb veszteségeket rangsorolja.

Csak a Barcelona előzi meg Európában

A FC Barcelona 2020–21-ben – a Covid-járvány sújtotta időszakban – 555 millió eurós mínuszt könyvelt el, ami továbbra is európai rekord, de az angol futballban még soha nem látott számokat produkált a Chelsea.

A klub immár négy egymást követő szezonban 200 millió font feletti veszteséget termelt. A csökkenő bevételeket folyamatosan növekvő kiadások ellensúlyozták, miközben az UEFA 31 millió eurós bírságot is kiszabott a pénzügyi szabályok megsértése miatt.

„Könyvelési tételek torzítják a képet”

A The Athletic értesülései szerint a hatalmas mínusz jelentős része nem készpénzes, könyvelési jellegű tételből adódik – hasonlóan a Barcelona korábbi helyzetéhez.

Klubközeli források szerint a 2024–25-ös hiány nem tükrözi a működés valós teljesítményét, inkább egy pénzügyi „nagytakarítás” eredménye. Több egyszeri, magas költségű tételt egyetlen pénzügyi időszakban számoltak el.

A Chelsea pénzügyeit tovább bonyolítják azok az ügyletek, amelyek az UEFA és a Premier League szabályozása közti „szürke zónába” esnek. Ilyen volt például:

a női csapat értékesítése

két hotel eladása

egy parkoló értékesítése

Jöhet pontlevonás?

A klub hároméves gördülő vesztesége elérte a 622 millió eurót, ami jelentősen meghaladja az UEFA által engedélyezett 60 millió eurós limitet. Ennek ellenére jelen állás szerint a Chelsea elkerülheti a komolyabb szankciókat.

A londoniak megállapodást kötöttek az UEFA-val, amely lehetővé teszi számukra, hogy az előre benyújtott üzleti tervben szereplő hiánycélon belül működjenek.

A források szerint a klub nem sértette meg a Premier League Profit and Sustainability Rules (PSR) előírásait sem a 2024–25-ös szezonban, így pontlevonás sem fenyegeti őket.

300 milliós játékoseladás és BL-bevétel

A Chelsea 2025 nyarán mintegy 300 millió font értékben adott el játékosokat, ami jelentősen javította a mérleget. Emellett a Bajnokok Ligájába való visszatérés is komoly bevételi forrást jelent: az elit sorozatban való szereplés eddig körülbelül 80 millió font díjazást hozott a klubnak, miután bejutottak a legjobb 16 közé.

A klubvezetés bízik benne, hogy a növekvő bevételek – különösen a nemzetközi kupaszereplésnek köszönhetően – stabilizálják a pénzügyi helyzetet, és a következő években már megfelelnek mind a hazai, mind a nemzetközi előírásoknak.

