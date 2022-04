NBII: megvan az első feljutó!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A fővárosiak gyakorlatilag az első félidőben eldöntötték a találkozót, a szünetben ugyanis 3-0-ra vezettek. A Vasas sorozatban a tizedik meccsét nyerte meg, és november 7-én kapott ki legutóbb. Az angyalföldiek legutóbbi 13 mérkőzésükön mindössze egy gólt kaptak. Miután vasárnap a második helyezett DVTK is győzni tudott, Kuttor Attila csapata akkor biztosíthatja be matematikailag még ebben a fordulóban a feljutását, ha hétfőn a harmadik Kecskemét nem tudja legyőzni a negyedik Szegedet. Mivel azonban azonos pontszám esetén előbb a győzelmek száma - az üldözőknek maximum 23 lehet, annyi, mint a Vasasnak van most -, majd gólkülönbség rangsorol - ebben a Vasas +49-cel, a DVTK +16-tal, a Kecskemét +24-gyel áll -, így a fővárosiak négy fordulóval az idényzárás előtt gyakorlatilag már feljutónak tekinthetők.

Merkantil Bank Liga, 34. forduló:

Vasas FC-Tiszakécskei LC 4-0 (3-0)

Szolnoki MÁV FC-III. Ker. TVE 1-0 (1-0)

Pécsi MFC-Békéscsaba 1912 Előre 1-2 (0-2)

ETO FC-Nyíregyháza Spartacus FC 2-1 (1-1)

FC Ajka-Budaörs 2-1 (1-0)

Diósgyőri VTK-Szentlőrinc 1-0 (1-0)

Aqvital FC Csákvár-Szombathelyi Haladás 0-0

BFC Siófok-Dorogi FC 1-1 (0-1)

Soroksár SC-Budafoki MTE 3-0 (1-0)

hétfőn játsszák: Kecskeméti TE Hufbau - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 20.00

Az élcsoport: 1. Vasas FC 77 pont/34 mérkőzés, 2. DVTK 65/34, 3. Kecskemét 62/33

