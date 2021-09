NBI: budapesti győzelmek a szombati játéknapon

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Gyirmót hazapályán fogadta a Budapest Honvéd csapatát az OTP Bank Liga 7. fordulójában. A Győrben rendezett mérkőzésen mindkét csapat a támadásokra helyezte a hangsúlyt, az első harminc perc jó iramú, lüktető játékot hozott. Inkább a Honvéd irányított, a próbálkozásainak nagyobb volt a sebessége, s ez az eredményjelzőn is megmutatkozott, a 24. percre ugyanis már négy gól esett, 3─1-re vezetett a vendég együttes úgy, hogy bő tíz perc alatt háromszor is mattolta ellenfelét. A Honvéd részéről Tamás Krisztián, Nagy Dominik és Nenad Lukic szerzett gólt, még a másik oldalon Simon András talált be. Az első félidő hajrájára azonban visszább vettek a csapatok.

A szünet után tovább folytatódott a gólgyártás, előbb Lukic, majd Simon duplázott. A fővárosiak ezzel együtt kézben tartották a mérkőzést, a Gyirmót erejéből pedig nem futotta többre, így további izgalmakat már nem tartogatott a találkozó. A vendégek megérdemelten távoztak három ponttal Győrből.

Gyirmót FC Győr─Budapest Honvéd 2─4 (1─3)



gólszerzők: Simon (15., 52.), illetve Tamás K. (12.), Nagy D. (21.), Lukic (24., 48.)

A korábban kezdődött Mezőkövesd─MTK találkozón jóval kevesebb gól született, szoros mérkőzés volt, ahol végül a fővárosiak örülhettek.



MTK Budapest-Mezőkövesd Zsóry FC 1─0 (0─0)



gólszerző: Miovski (89.)

