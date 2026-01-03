Nincs változás a szakmai stábban a téli felkészülést megkezdő Kisvárda csapatánál, a klub ezt saját honlapján erősítette meg.

A keret tagjai hétfőn találkoznak, majd másnap - az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően - Törökországba utaznak edzőtáborba, de ezúttal nem tíz napot, hanem csak egy hetet tölt a csapat Antalya vonzáskörzetében, ahol a cseh Dukla Praha, a szerb Radnicki Kragujevac és a török Rizespor ellen játszik felkészülési mérkőzést.

Gerliczki Máté szeptember végi távozásánál úgy tűnt, hogy Révész Attila csak ideiglenesen irányítja majd a Kisvárdát, végül azonban ő marad az együttes trénere is. Az 53 esztendős szakember érkezése óta a várdaiak 11 összecsapáson 17 pontot szereztek (5 győzelem, 2 döntetlen, 4 vereség), és 18 forduló után 27 ponttal a Fizz Liga hatodik helyéről várják a január 24-i folytatást.

Forrás: MTI