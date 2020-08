NB II: kikapott a Vasas – váltás jöhet a kispadon

Újabb kellemetlen eredmény került be a Vasas mérlegébe: ezúttal már nem úszta meg a nyáron sokmillióért megerősített csapat, kikapott a Budaörs otthonában.

A hírek szerint már a hétvégi Vasas– meccsen is forró volt a kispad Bene Ferenc edző alatt, de akkor még visszajött 0–2-ről a piros-kék együttes és egy pontot szerzett a szombathelyi rivális ellen. Most azonban a Budaörs 3–1-re legyőzte az egykor szebb napokat megélt együttest, amely így a forduló után a középmezőnybe zuhan majd vissza. Úgy tudjuk, hogy közel a váltás az angyalföldi kispadon, amelyre hárman pályáznak jó eséllyel.

A szokásos forgatókönyv az lenne, ha Mészöly Gézát neveznék ki a hat meccsen mindössze 9 pontot szerző csapat kispadjára. Az ő kötődése nem kérdéses és 2006-tól 2009-ig volt is már vezetőedző Angyalföldön. Úgy tudjuk nagyon aktívak a háttérben Pintér Attila, volt szövetségi kapitány menedzserei is. Ő klubszinten már több sikert is elért, hiszen volt már -es bajnok és a második vonalból is vezetett már élvonalba klubot. A harmadik jelölt az angyalföldi kispadra Horváth Ferenc, aki korábban volt már élvonalbeli dobogón a Videotonnal és a Győrrel is.

Több csapat

Szombaton a Vasas a Debrecent fogadja. Ez a találkozó sorsdöntő lehet Bene Ferenc és az egész Vasas számára.

Miközben az angyalföldiek kellemetlen vereséget szenvedtek, a DVSC simán, 3–0-ra legyőzte a Szegedet.

Budaörs–Vasas 3–1 (Horváth R. 45., 66., Pethő 53., ill. Vernes 59.)

Szentlőrinc–Kaposvár 3–1 (Harsányi 49., Kapronczai 73., Sili 84., ill. Balázs Zs. 51.)

–Szeged-CSGA 3–0 (Bárány 57., Ferenczi J. 66., Baráth P. 81.)