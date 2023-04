NB II: Hat játékossal is hosszabbított a sorsdöntő MTK elleni meccs előtt az Ajka

Cél az NB I?

Hat játékosával is meghosszabbította a szerződését az Ajka, jelentették be hivatalos honlapjukon.

Az NB II meglepetéscsapata, az Ajka már a harmadik helyen áll a bajnokságban, mindössze öt ponttal lemaradva a második MTK-tól. A dunántúli csapat a hétvégén az említett budapesti alakulattal csap össze, így akár már két pontra is csökkentheti a különbséget. Az MTK igen rossz sorozatban van, négy meccses óta pontot sem tudott szerezni a budapesti csapat.

Az Ajka az MTK elleni találkozó előtt jelentette be, hogy több játékossal is szerződést hosszabbított és több landarúgóval is tárgyalást folytatnak.

Csapatunkból több játékosnak is lejár a szerződése a szezon végén, így a vezetőség nagy erőkkel dolgozott azon az elmúlt időszakban, hogy az érintett játékosokkal megállapodás születhessen.

Örömmel jelenthetjük be, hogy 6 játékossal már sikerült megegyeznie a vezetésnek, így jövőre is biztosan csapatunkat erősíti Csizmadia Zoltán, Gaál Bálint, Kenderes Zoltán, Présinger Ádám, Tajthy Tamás és Tar Zsolt is.

A szerződéshosszabbítási tárgyalások ezzel még nem fejeződtek be, hamarosan reményeink szerint újabb játékosokkal sikerül megállapodnunk.

Hajrá Ajka! Együtt a város! Együtt a régió!

-állt a honlapon.

