NB II: az ETO nyerte a városi rangadót

Ma rendezték a másodosztályú bajnokság 17. fordulóját, ahol egy mérkőzés elmaradt. A 9 megrendezett találkozón összesen 20 gól esett.

A Pécs – Kaposvár összecsapás elmaradt ugyanis a Rákóczinál többen is koronavírusosak. Vasárnap délelőtt adták be halasztási kérelmüket, amit a PMFC elfogadott volna, azonban nem találtak megfelelő időpontot a pótlásra, így az MLSZ döntése alapján a hazaiak játék nélkül kapták meg a 3 pontot.

Békéscsaba – Siófok 0-1 (0-0)

Gólszerző: Balogh (82’)

