NB II: A Szentlőrinc elleni vereségüket követően továbbra is mélyrepülésben a Honvéd

Budapest Honvéd vs Szentlorinc

A baranyai csapat az NB III után az másodosztályban is leteheti a névjegyét.

1-0-ás Szentlőrinc győzelemmel zárult az Merkantil Bank Liga tizedik fordulójának zárómérkőzése Kispesten.

Négymeccsesre nyújtotta vereségi szériáját a Honvéd, miután otthon kapott ki a Szentlőrinctől a magyar másodosztály 10. fordulójában. Habár a Szentlőrinc is három meccs óta volt nyeretlen, de számukra legalább a Szeged ellen sikerült a pontosztozkodás. A két csapat között a tabellán is megmutatkozott a különbség: míg a szebb napokat is megélt Honvéd a kiesést jelentő 15. helyet foglalta el, addig az NB II-es újonc Szentlőrinc a második helyen állt.

Az első félidőben egyszer a kapufa mentette meg a góltól a Honvédot, második alkalommal pedig Dúzs Gellért védett nagyott egy szabadrúgás után.

A szünet előtt és a fordulást követően a Honvédnak is megvoltak a maga lehetőségei, helyzetei, de nem sikerült élni velük.

A 81. percben végül Keresztes Bence szerezte meg a győztes találatot, Nagy Richárd szabadrúgása után volt eredményes.

Laczkó Zsolt, a Honvéd vezetőedzője úgy véli, egy olyan szituációból kapták a mindent eldöntő gólt, melyet korábban begyakoroltak.

„Voltak jó periódusok a mérkőzésen, de be kell rúgnunk a helyzeteinket. Fel kell rázni a játékosokat, mert vasárnap újra mérkőzést játszunk” – mondta.

A 37 éves szakember szerint újra fel kell építeni a játékosok önbizalmát: „Meg kell találnunk azokat az embereket, akik mentálisan erősebbek és elbírják a jelenlegi helyzetet” – vélekedett, majd hozzátette: biztos benne, hogy a csapat elindul felfelé a tabellán.

Waltner Róbert, a Szentlőrinc vezetőedzője szerint nagyon értékes három pontot szerzett csapata.

„Ezer sebből vérzünk, küszködünk a középpályán és a bemelegítésnél még Poór Patrik is kidőlt, így olyan játékost kellett beraknom, akinek két napja még egy félcitrom nagyságú duzzanat volt a bokáján és 60 percet játszott, úgyhogy le a kalappal előtte. Nagyon értékes győzelmet arattunk és nagyon büszke vagyok a játékosokra” – fogalmazott.

Forrás: M4 Sport