NB I: Zalaegerszegen rajtol a szezon, majd jön az újoncok csatája

Az MTK-nál bizakodnak, a nyíregyháziak továbbra is albérletben játszanak, és Győrben is alig várták már, hogy induljon a foci a legfelsőbb szinteken.

Azt gondolom, sok magyar labdarúgást szerető ember nevében mondhatom, hogy ezt a napot vártuk az utolsó NB I-es forduló óta. Persze, volt Eb, van olimpia, de a magyar foci, az mégiscsak magyar foci.

Zalaegerszeg-MTK 18 órától, és már indul is az NB I 2024/2025-ös szezonja. Ilyenkor kár lenne még elmélkedésekbe bocsátkozni, az biztos, hogy az MTK a 8 felkészülési mérkőzéséből mindössze hármat nyert meg, s bár ezeken nem is annyira az eredmény fontos, ám az mégis mutat valamit. A Zalaegerszeg nem annyira a barátságos meccsekre hegyezte ki a felkészülését, ám az is jelent valamit, hogy legutóbbi három meccsükből egyet sem tudtak megnyerni. Kiélezett csatára lehet számítani, persze az idény eleji forma is sok mindent befolyásolhat. A lényeg: indul az NB I!

Majd 20 óra 15 perctől jön a Nyíregyháza Spartacus-ETO FC Győr összecsapás, vagyis az NB II két feljutója játszik egymással. Bár hiába várják hosszú ideje Nyíregyházán, hogy végre tényleg hazai pályán játszhassanak, erre még mindig várniuk kell a szabolcsiaknak, ezúttal Mezőkövesden rendezik meg az összecsapást. Az biztos, hogy bármilyen is volt a két csapat felkészülése, ebben a párosításban biztos, hogy az izgalom fog dominálni, hiszen mindkét patinás klub éévek óta várja a visszatérést az első osztályba. Hát most itt van, hajrá!