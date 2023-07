NB I: Szerződést bontott válogatott játékosával a DVTK

Kétszer is megjárta Diósgyőrt.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Közös megegyezéssel szerződést bontott a DVTK és Koman Vladimir.

Hol folytatja pályafutását Sallai Roland? Marad az Freiburgban (1.13), a Lazioba igazol (5.00) vagy a West Hamhez szerződik (6.00)? (x)

"Köszönöm szépen az ismételt jó fogadtatást, többször is elmondtam, hogy Diósgyőr, Miskolc számomra a második otthont jelenti.mikor elfogadtam a DVTK hívását, akkor pontosan tudtam, hogy mire számítsak, és pontosan azt a Magyarországon egyedülálló atmoszférát kaptam minden mérkőzésen - mondta búcsúzóul Koman Vladimir.

A klub egy nagyon vonzó projektet vázolt fel elém, aminek az első részét nem csak teljesítettük, hanem a bajnokság fordulókkal a vége előtti megnyerésével és a rekord mennyiségű pontszám megszerzésével túl is teljesítettük. Kiváló társaság alakult ki az öltözőben, aminek az eredményét a pályán is látni lehetett. Én magam is jó évet zártam, sikerült elérni azt a célt, amiért Diósgyőrbe igazoltam.

Fájó szívvel távozom, mert szerettem volna az élvonalban is segíteni a csapatot, de a profi labdarúgás már csak ilyen.

Köszönöm a szurkolóknak a soha szűnni nem akaró biztatást, az orvosi stábnak, a DVTK Medical dolgozóinak, a masszőröknek a sok törődést, valamint a csapattársaknak és a csapat körül mindenkinek, hogy együtt sikeresek lettünk. Sok sikert kívánok az új bajnokságban is!"

A 36-szoros válogatott Koman Vladimir 2015 és 2016 között már játszott másfél évet Diósgyőrben, akkor 36 bajnokin 3 gólt szerzett az élvonalban, és 2 meccsen 1 gólt a Magyar Kupában.

A 2022-es nyári visszatérését követően 27 mérkőzésen viselte a DVTK mezét a Merkantil Bank Ligában két gólt szerzett a bajnokcsapat fontos tagjaként. Ezen kívül egyszer játszott a Magyar Kupában is.

Forrás: DVTK