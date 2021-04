NB I: nagyot lépett a dobogó felé a Fehérvár

A harmadik helyen álló MOL Fehérvár 3–1-re nyert az MTK vendégeként.

Lendületesen kezdett a vendégcsapat, amely a 18. percben Nikolics góljával a vezetést is megszerezte. A középkezdésre viszont szokatlanul sok időt, több mint két percet kellett várni, mert a hazaiak lecserélték a csapatkapitány Kanta Józsefet, aki a szezon végén vonul vissza, és utolsó hazai mérkőzésén lépett pályára. A levonuló középpályásnak – aki 1998 óta szerepel az MTK–ban – a két együttes tagjai sorfalat álltak. A mérkőzés folytatásában is a vendégek irányítottak, helyzeteket is kidolgoztak, miközben az MTK támadójátéka akadozott, csak pontrúgások után tudott némi zavart kelteni.

A szünet után nem érvényesült a Fehérvár fölénye, és bár a hazaiak támadói továbbra is súlytalanok voltak, kapujukban Mijatovicnak azért együtt kellett élnie a játékkal. A 65. percben megfogyatkozott az MTK – Herrera gyűjtötte be második sárga lapját –, majd tíz perccel később a csereként épp csak beszálló Zivzivadze remek egyéni megindulás végén duplázta meg a Fehérvár előnyét. A 82. percben Houri szabadrúgásból növelte háromra a különbséget, míg a mérkőzés utolsó érdemi eseményeként egy kapu előtti kavarodás végén Ferreira szépített.

Az MTK pályaválasztóként 2021-ben továbbra is csak egyszer nyert, míg a MOL Fehérvár Szabics Imre irányításával idegenben változatlanul nem kapott még ki. Az MTK a bajnoki idény korábbi két találkozóján legyőzte a Fehérvárt, amely két héttel ezelőtt a Magyar Kupa elődöntőjében vett először, majd ezúttal másodszor is revansot a fővárosiakon.

MTK Budapest–MOL Fehérvár FC 1–3 (0–1)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, zárt kapus, v.: Erdős

MTK: Mijatovic – Alho, Perkovic, Ferreira, Nagy Zsombor, Herrera – Kanta (Cseke, 19.), Varju (Mezei Sz., a szünetben) – Prosser (Vancsa, 76.), Varga R. (Antonijevic, 83.), Schön (Drljo, 83.)

MOL Fehérvár: Kovács D. – Bolla, Rus, Musliu, Stopira (Hangya, 88.) – Pinto (Alef, 78.) – Bamgboye, Nego, Houri (Bourard, 88.), Petrjak (Dárdai, 88.) – Nikolics (Zivzivadze, 74.)

Gólszerzők: Ferreira (88.), illetve Nikolics (18.), Zivzivadze (75.), Houri (82.)

Sárga lap: Herrera (38., 65.), illetve Petrjak (55.), Bamgboye (73.)

Kiállítva: Herrera (65.)



