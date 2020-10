NB I: nagyon kiakadtak a lilák az MTK-ra! A kékek jobbulást kívánnak!

Az Újpestre ismét lecsapott a koronavírus, így a lila-fehérek szerették volna elhalasztani az elleni vasárnapi meccsüket. Az újonc azonban nem egyezett bele a mérkőzés eltolásába, így a Megyeri útiaknak nincs más választásuk: pályára kell lépniük vasárnap.

A lila-fehérk vezetőedzője Predrag Rogan ki is akadt és a klub honlapjának nyilatkozva a sportszerűséget hiányolja.

„Ha valahol igazán léteznie kéne a sportszerűségnek az élet bármely területén, az a sportban kellene, hogy legyen. A koronavírusos idők sok változást hoztak, és egyértelműen látszik, sajnos, hogy az etikai elvek is változnak. Most, amikor arra lenne szükség, hogy maximális megértéssel legyünk egymás iránt, amivel szembesülünk, nevezzük bárminek is, az ‘erő és fölény fitogtatása, a tisztelet hiánya. Szükségét érzem annak, hogy megosszam az alábbiakat a nyilvánossággal. Megfertőződtem a koronavírussal, minden tünete jelentkezett nálam, képtelen vagyok felkelni az ágyból. Az első csapatnak több, mint a fele, a teljes szakmai stáb, az összes edzőnk, fizioterapeutánk, orvosunk, mind-mind fertőzött. Jelenleg 10 játékosunk van, akik a legutóbbi teszteléskor ugyan negatív eredményt produkáltak, és pályára tudnak lépni, de mind együtt voltak a többi játékossal, együtt készültek, együtt játszottak... A koronavírus megtámadta a klubunkat, és nekünk most ezzel kell megküzdenünk. Sajnos teljesen érthetetlenek számomra az MLSZ előírásai, de nem dolgom ezt megérteni, a szabály az szabály. Az ellenfelünk hozzáállása, aki nem hajlandó elhalasztani a mérkőzést, szintén kicsit érthetetlen. Azzal, hogy nem egyeznek bele a találkozó későbbi időpontban történő lejátszásába, veszélybe sodorják a saját játékosaikat, és akár az egész bajnokságot is... De, ahogy mondtam, a sport már nem az, ami régen volt...”

A cikk lejjebb folytatódik

Több csapat

Az MTK is közleményt adott ki az esettel kapcsolatban.

„Az ellenfelünket érintő nehézségek mellett a kép teljességéhez az is hozzátartozik, hogy klubunk szintén nincs könnyű helyzetben: csapatunk keretéből több mint egy kezdőcsapatnyi játékos hiányzik tartósan vagy hosszabb-rövidebb ideig műtétek, sérülések, betegségek miatt. Az érintettek jelentős része biztosan nem léphet pályára vasárnap, míg néhány labdarúgó esetében csak a mérkőzés napi állapot dönt majd erről. Az Újpest FC halasztási kérelmét azért nincs módunk elfogadni, mert a sűrű versenynaptár szinte lehetetlenné teszi az elhalasztott mérkőzés mindkét klub számára egyenlő feltételek melletti pótlását, hiszen erre egyrészt a válogatott szünetek kínálnak esélyt, azonban keretünkben több felnőtt és U21-es válogatott van (a legutóbbi válogatott szünetben nyolc játékosunknak érkezett meghívó), így akkor sem lenne lehetőségünk pótolni a mérkőzést, míg az esetlegesen szóbajöhető további játéknapok esetén sincs garancia arra, hogy az új időpontban nem klubunkat éri hátrány egy mostani döntés miatt. Az MTK ezúton is kíván mind a saját, mint az Újpest FC játékosainak mielőbbi visszatérést!”

A találkozó vasárnap 16 órakor kezdődik és szinte biztos, hogy alaposan megnövekszik az -es újoncok száma.