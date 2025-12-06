NB I: Nagy Zsolt volt a Puskás Akadémia hőse Debrecenben

Hatalmas felcsúti helyzettel indult a találkozó, a saját térfeléről kiugró Lukács vezethette a labdát a debreceni kapusra, azonban a válogatott csatár centikkel a bal sarok mellé helyezett.
Ezt követően is a vendégek futballoztak veszélyesebben, de negyedóra elteltével a Debrecen is lendületesebbé vált.
Mezőnyben hiába vált kiegyenlítetté a találkozó, ziccerei továbbra is csak a Puskás Akadémiának voltak. Nagy Zsolt az első lehetőségét még kihagyta, másodjára viszont már nem hibázott Lukácséhoz hasonló szituációban.
Közvetlenül a szünet előtt Nagy Zsolt meg is duplázhatta volna csapata előnyét, de közelről a debreceni kapusba lőtt, így a hazaiak örülhettek, hogy csak minimális hátránnyal voltak pihenőre.
Térfélcserét követően teljesen más mentalitásban futottak ki a pályára a hajdúságiak, akik beszorították az ellenfelüket.
A feszültté váló légkörben sorra érkeztek a beadások, a szögletek Szappanos kapuja elé, de a felcsúti védelem állta a rohamokat.
Húsz perc elteltével tudta stabilizálni játékát a vendég együttes, amely így biztosan őrizte minimális előnyét, sőt, egy szöglet után közel járt ahhoz, hogy végleg eldöntse a három pont sorsát.
A piros-fehéreknek a hajrában sem sikerült újítaniuk, így nem tudták visszavenni az éllovas pozíciót a címvédő Ferencvárostól.
NB I, 16.forduló:
Debreceni VSC-Puskás Akadémia FC 0-1 (0-1)
gólszerző: Nagy Zs. (36.)
Forrás: MTI
