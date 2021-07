NB I: emberelőnyben parádézott az újonc Debrecen

A másodosztályból bajnokként visszatérő Debrecen 4–1-re nyert a Budapest Honvéd vendégeként.

Jelentős fölényben futballoztak a házigazda kispestiek az első félidőben, és a hetedik szögletük után Bőle Lukács gyönyörű kapásgóljával a 37. percben megszerezték a vezetést. A Debrecen főként a magyar élvonalban 4999 nap után pályára lépő Dzsudzsák Balázs szabadrúgásai után veszélyeztettek.

A vendégek a 60. percben az NB I-ben debütáló VAR-rendszernek köszönhetően büntetőhöz jutottak, ráadásul emberelőnybe kerültek, a 11-es pedig a 108-szoros válogatott Dzsudzsák értékesítette – a debreceni kapitány legutóbb 2007. október 6-án a REAC ellen talált be, ennek pedig éppen 5047 napja. Öt perccel később már fordított is a Debrecen Bárány révén, és a vendégek Bévárdi Zsombor remek megmozdulása után eldöntötték a három pont sorsát. A végeredményt a korábbi Honvéd-játékos, Ugrai Roland állította be.

Budapest Honvéd–Debreceni VSC 1–4 (1–0)

Bozsik Aréna, 3257 néző, v.: Bognár

Budapest Honvéd: Szappanos – Mezghrani, Baráth B., Klemenz, Tamás – Hidi (Zsótér, 67.), Nagy G. (Lovric, 60.), Nono – Eppel (Lukic, 67.), Bőle, Nagy D. (Balogh N., 77.)

Debreceni VSC: Kosicky – Deslandes (Nikolic, 33.), Kusnyír, Ferenczi, Charleston – Sós (Szécsi, a szünetben), Bévárdi (Gyönyörű, 88.), Dzsudzsák, Varga – Bárány (Baráth P., 81.) , Bódi (Ugrai, 81.)

Gólszerzők: Bőle (37.), illetve Dzsudzsák (60., 11-esből), Bárány (65.), Bévárdi (83.), Ugrai (95.)

Kiállítva: Klemenz (59., 11-esből)

Sárga lap: Tamás (32.), Klemenz (43., 59.), Nagy D. (69.), Nono (70.), illetve Charleston (35.), Kusnyír (94.)



