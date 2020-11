NB I: Banai üzent, nem gyerekek, hanem harcosok játszanak ma az Újpestben

Az nem ment bele a halasztásba, így az Újpestnek ki kell ma állnia a kék-fehérek ellen, pedig a Megyeri úti klubnak alig van hadrafogható játékosa. A klubra lecsapott a koronavírus, így a hírek szerint 9 futballistája maradt, hozzájuk csatlakozik az U19-es gárdából és az NB III-as keretből öt-öt játékos.

A pályán ott lesz Banai Dávid kapus, aki a klub Facebook oldalán üzent:

A cikk lejjebb folytatódik

„Személy szerint bennem, és akik még így maradtunk, olyan motiváció van, hogy ezzel a csapattal akár háborúba is el tudnék indulni. Azok a játékosok is felállnak a pályán, akik még sérüléssel küzdenek, de tudták, érezték, hogy most muszáj ott lenniük, lesz, ami lesz. A fiatalokat Szakály Peti vette a szárnyai alá, hiszen nemhogy NBI-es tapasztalattal nem bírnak, de még a nagycsapattal sem edzettek soha.

Senkit nem akarok cserben hagyni, a játékosok, a szakmai stáb, a harcos társaink, értük, és a szurkolóinkért, akik rengeteg támogató üzenetet küldtek nekünk, értük megyünk fel a pályára. Ezúton is szeretném megköszönni az ifiknek, az NBIII és az U19 szakmai stábjának a segítséget, hiszen egész héten csapattársak, edzők nélkül, fizioterapeuta nélkül voltunk, és ők szó nélkül jöttek, segítettek nekünk. Engedjétek meg, hogy innen kívánjak jobbulást azoknak a csapattársaknak és stábtagoknak is, akik komolyabb tünetekkel küzdenek, és nektek pedig az mondom, vegyétek nagyon komolyan ezt a vírust… egyáltalán nem játék.”

Több csapat

Az Újpest képeket közölt a szombati edzésről. Kevés az ismerős arc.