NB I: az Újpest győzelemmel rontotta el a DVSC születésnapját

Alapításának 120. évfordulóját ünnepelte szombaton a Debreceni VSC, ám a piros-fehérek számára rosszul kezdődött a születésnap. Az Újpest már az 5. percben megszerezte a vezetést: Croizet jobb oldali beadását követően Zivzivadze közeltől a léc alá vágta a labdát (0–1). A vendégek támadójának a negyedik meccsén ez már az ötödik gólja volt lila-fehérben.

A találat után sem sokat változott a játék képe: az Újpest mezőnyfölényben futballozott, bár igazán nagy helyzeteket nem tudott kialakítani. A Debrecen semmi veszélyt nem jelentett a vendégek kapujára, így a közel 10 ezer néző jelentős része elégedetlenül nézte az eseményeket.

A 30. percben aztán Ferenci emelt középre, de Dorian Babunski középről nem találta el a kaput. Ellenben a félifő utolsó pillanatában Antonov igen. A lila-fehérek játékosa 20 méterről végzett el szabadrúgást és a bal felsőbe tartó labdá úgy ütött bele Gróf, hogy az a kapufáról a hálóba vágódott (0–2).

A fordulás után sem sok minden változott, hiszen Croizet azonnal gólhelyzetbe került, de a vendégjátékos lövését Gróf bravúrral védte. Nem sokkal később Zivzivadze mutatott be egy szép cselt, majd hozta helyzetbe Beridzét, ám a légiós közelről nem talált kaput. Az 55. percben Baráth lövése után kellett mentenie Banainak és ezt követően feltámadni látszott a Debrecen, amely mezőnyfölényt harcolt ki.

A 62. percben, amikor a DVSC éppen cserélt, akkor jelezték Bogár játékvezetőnek a VAR-szobából, hogy Antonov kezére pattant a labda. A videózás után a bíró 11-est ítélt a hazaiaknak. A büntetőt Dzsudzsák végezte el és a bal felső sarokba lőtte a labdát (1–2).

A 67. percben Kuuskot hordányon vitték le, miután összefejelt Nikoliccsal. Az újpesti védő helyére Kasztrati állt és vele együtt pályára lépett még Bjelos, aki az elmúlt hetekben több alkalommal is jól szállt be. Ezzel együtt a hazaiaknak több esélye is akadt az egyenlítésre, de előbb Bévárdi lövése után mentett nagyot Banai, majd Nikolic nem találta el a kaput 5 méterről.

Az Újpest azonban megtartotta az előnyét és sorozatban négy győzelemnél tart.

DEBRECEN–ÚJPEST 1–2 (0–2)

Debrecen, 6011 néző. V: Bogár

DVSC: Gróf – Kusnyir, Deslandes, Nikolic (Rácz, 89.), Ferenczi – Baráth, Da. Babunski – Bódi, Dzsudzsák, Bévárdi (Soltész, 62.) – Do. Babunski. Vezetőedző: Joan Carillo

ÚJPEST: Banai – Pauljevic, Csongvai, Kuusk (Kasztrati, 69.), Antonov – Onovo – Croizet, Boumal (Bjelos, 69.), Mitrovics (Mack, 90.) – Beridze, Zivzivadze. Vezetőedző: Milos Kruscic

Gólszerző: Zivzivadze (5.), Antonov (45+3.), Dzsudzsák (65., 11-esből)

Sárga lap: Mitrovics (27.), Onovo (45+1), Croizet (64.), Zivzivadze (85.), Csongvai (88.), Do. Babunski (93.)