NB I: az érdekes ősz, izgalmas tavaszt ígér

A 17. fordulóval véget ért az OTP Bank Liga 2021-22-es idényének őszi szezonja, mely számos meglepetést tartogatott. A Kisvárda második helyen telel, a Ferencváros csak egy ponttal vezet, és a zöld-fehérek egyik legnagyobb riválisaként számon tartott MOL Fehérvár FC jelenleg nincs ott a dobogón.

Mint, ahogy azt az elmúlt évek során megszokhattuk, a kiesés elleni harc rendkívül szoros. A sereghajtó Gyirmót, és a tabella ötödik helyét elfoglaló Zalaegerszeg között mindössze kilenc pont különbség van. A frissen feljutó kisalföldiek ugyan elfáradtak az őszi etap végére, és a legutóbbi 5 bajnokijukon is csupán 2 pontot tudtak szerezni, nem számítanak pofozógépnek, helytállnak a legjobbak ellen is (lásd pl. Gyirmót-MOL Fehérvár 1–1, majd 2–3, vagy éppen Kisvárda Gyirmót 2–1).

A győrieket 1 ponttal megelőző MTK Budapest nagy változásokon ment keresztül az elmúlt hónapok során. Az előző idényt követően edzőt váltottak, Michael Boris helyét a korábban a magyar válogatottnál is dolgozó Giovanni Constantino vette át. Az eredmények nem terv szerint alakultak, újabb váltás elé nézett a klub. Teodoru Vaszilisz ideiglenes megbízása után, a magyar futballt jól ismerő Márton Gábort nevezték ki. Egyelőre azonban nem úgy tűnik, hogy a korábban a Zalaegerszeget és a Fehérvárt is irányító tréner oldja majd meg a kék-fehérek problémáit, a kinevezése óta lejátszott öt mérkőzésen mindössze három pontot szereztek, ami jelenlegi állás szerint nem ér bennmaradó pozíciót.

A tabellán felfelé haladva azzal az Újpesttel és Debrecennel találkozunk, akik talán leginkább veszélyeztetve érezhetik magukat az osztályváltást illetően. A hajdúságiak keretét végignézve a csapatnak sokkal inkább a dobogóért, mintsem a kiesés ellen kéne küzdeniük. A vezetőség talán ezt belátva döntött úgy november elején, leváltja a Toldi-Huszti edzőpárost, és helyükre egy tapasztalt, a magyar közeget jól ismerő szakembert ültet le. A választás végül Joan Carillora esett, aki már több ízben is volt hazánkban vezetőedző. Jelenlegi állás szerint azonban az MTK-hoz hasonlóan itt sem láthattunk szembetűnő változást. A spanyol tréner irányítása alatt olyan csapatok ellen is hullajtottak el pontokat, akik ellen legkevésbé sem kéne, de olyan gárdákat is le tudtak győzni, akikre senki sem számított (lásd Debrecen-Ferencváros 2:0).A IV. kerületiek szintén elvárás alatt teljesítettek, nem tudtak kiegyensúlyozott formát mutatni, amit a tabellán elfoglalt helyük is tükröz. Talán az elmúlt időben jobb útra tértek, utolsó öt találkozójukon három alkalommal is győztesen hagyhatták el a játékteret. Azonban a tulajdonos körül kialakult kételyek sem segítik a lilák helyzetét, így a jobb eredmények érdekében ezen ügy végére is pontot kéne tenniük.

A Budapest Honvéd szintén jobb sorsa érdemes, keretét tekintve mindenképp. A technikai tudás megkérdőjelezhetetlen, leginkább a mentális jelenlét hiánya érzékelhető a csapaton (lásd pl. Batik Bence kiállítása az Újpest ellen), mely 20 ponttal a tabella 8. helyét foglalja el.

Tovább folytatva a sort elérkeztünk a tavalyi, és lehetséges, hogy az idei szezon gólkirályát is adó Pakshoz, kik a kispestiek előtt egy ponttal telelnek. A Bognár György irányította tolnaiak az elmúlt évhez hasonlóan gólerősen, támadó focit játszva lépnek pályára minden egyes találkozón. Lőtt gólok tekintetében (42) magasan uralják a mezőnyt. Ebben nagy szerepe van a Hahn Jánost kiválóan pótoló erőcsatárnak, Ádám Martinnak, aki egymaga több gólt szerzett az őszi szezonban, mint a teljes MTK. A legtöbb rúgott mellett, a legtöbb kapott gólt is a legmagyarabb csapat neve mellé írhatjuk fel, akik, ezen kettősségnek köszönhetően stabil középcsapatnak számítanak.

A tabellán mindössze egy pont választja el azon két csapatot, melyek talán az NBI leghullámzóbb teljesítményét nyújtják. Ez a két együttes a Mezőkövesd és a Zalaegerszeg, akikre egyaránt igaz a kiszámíthatatlanság. A zalaiak ötödik pozíciója talán meglepőbb, mint a matyóföldiek hatodikja, hisz míg utóbbiak az elmúlt években már a nemzetközi kupaindulást is megközelítették, addig a Waltner Róbert vezette kékek inkább a kiesés elől menekültek. Most azonban, még ha nem is veszélyesek a dobogóra, a kieséstől sem kell tartaniuk, bátor, eredményes focijukkal még a korábban bevehetetlennek hitt Groupama Arénában is győzedelmeskedni tudtak. Ami náluk csak pletyka volt, de a kövesdieknél már tény, az az edzőváltás. Október közepén Pintér Attilát, a korábban a helyi rivális Kisvárdát is irányító Supka Attila váltotta, kinek irányítása alatt szép győzelmek mellett egy fájdalmas kupa-kiesés is becsúszott a másodosztályú Szeged ellenében.

Kisebb szakadék (hat pont) után a MOL Fehérvár FC-vel folytatjuk. Az egyes szezonok előtt rendre a Ferencváros legnagyobb riválisának kikiáltott fehérváriak, jelenleg csupán a tabella negyedik helyét foglalják el. A hazai pályán lejátszott meccseket figyelembe véve ugyan vezetnék a tabellát, könnyelmű idegenbeli vereségeiknek, ponthullajtásaiknak köszönhetően (8 meccs alatt 7 pont) nem biztos a kupaindulást érő helyek valamelyikének elérése sem, ami azt hiszem ilyen kerettel jócskán elvárás alatti teljesítmény lenne Szabics Imre fiaitól.

A 2020-21-es idényt ezüstéremmel záró Puskás Akadémia a tabella harmadik fokán telel. Az egyel kevesebb mérkőzést játszó (a Puskás Akadémia-Ferencváros összecsapást 2022.jan.27-én pótolják) felcsútiak ugyan legutóbbi öt találkozójukon mindössze 6 hat pontot szereztek a megszerezhető 15-ből, többek között az októberben elért 5 (!) meccses győzelmi szériájuknak köszönhetően vesztett pontok tekintetében csupán négy pontra vannak a legnagyobb bajnokaspiráns Ferencvárostól.

Az OTP Bank Liga idei kiírásának meglepetéscsapata kérdés nélkül a Kisvárda. A tavalyi szezonban ötödik helyet elérő várdaiak a Zalaegerszeghez hasonlóan győzedelmeskedni tudtak a Groupama Arénában is, valamint a legnagyobb riválisainak számító Puskást, valamint Fehérvárt is felülmúlták már. A szezonkezdet elején sokak által csak pillanatnyi kiugrásnak vélt sikerek igencsak elhúzódtak, utolsó öt meccsükön 11 pontot gyűjtve, veretlenek maradtak. A szabolcsiak Joao Janeiroval kezdték meg az idényt, de kiváló eredményeinek köszönhetően már az ősz folyamán is több klub szemet vetett rá. A végül nagy meglepetésre a Dunaszerdahelyhez szerződő szakember helyét Erős Gábor, mint megbízott szakvezető vette át. Ideiglenes megoldás ide-vagy oda, a Kisvárda nem vett vissza, tovább folytatta szériáját, minek köszönhetően a Ferencvárostól egy pontra, a tabella második fokán vághatnak neki a tavaszi félévnek.

A tabellán elfoglalt helyét tekintve ugyan nincs meglepetés, hisz vezeti a bajnokságot, helyzetét tekintve mindenképp. Ez a csapat a Ferencváros. A sorozatban háromszoros magyar bajnok, idén is egy nemzetközi kupasorozat főtábláján szereplő zöld-fehérek, alig több mint fél éven belül kétszer is edzőt váltottak. Először a sikert sikerre halmozó Szergej Rebrov helyére Peter Stöger ült le. Az osztrák szakember jól kezdte magyarországi karrierjét, egy szoros BL-rájátszást követően a másodikszámú európai kupasorozat, az Európa-liga csoportkörébe juttatta csapatát. A rendkívül erős sorsolás ellenére mindenki többet várt a csapattól, csupán az utolsó fordulóban, a már valós tét nélkül lejátszott Leverkusen elleni párharc során sikerült győznie a gárdának. A sikertelen nemzetközi szereplés mellett az NBI-ben sem remekelt a csapat, a a Groupama Arénában több csapatnak is sikerült pontot, pontokat rabolnia a Fraditól. Idegenben, az utolsó, DVSC ellen lejátszott találkozótól eltekintve azonban jöttek az eredmények, így ha nem is az elmúlt években megszokhatott hatalmas fölényével, de vezetik a bajnokságot. A nem megfelelő eredmények mellett az öltözőben sem volt felhőtlen a hangulat (lásd Uzuni és Tokmac összetűzése az FTC-MTK örökrangadón), így ferencvárosi vezetőség úgy látta jónak, ha változtat. Ekkor sok találgatást követően a korábbi orosz válogatott szövetségi kapitány, Sztanyiszlav Csercseszov érkezését jelentették be. A szakember habitusát ismerve, nem kérdés, más típusú, talán a rebrovi érához hasonló Ferencvárost láthatunk majd az elkövetkezendő időkben.

