NB I: a piros lap eldöntötte a bennmaradást a Kisvárda–Újpesten

A Kisvárda legyőzte otthon a mérkőzés nagy részében emberhátrányban játszó Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Mindkét csapat tartalékosan állt fel, a hazaiaknál sérülések és eltiltások miatt csak hatan ültek a kispadon, míg a vendégeknél három fiatal magyar játékos került be a csapatba, közülük Mucsányi Márk először volt kezdő.

Az Újpest korábbi edzője, Milos Kruscic, először vezette együttesét a lila-fehérek ellen.

A Kisvárda kezdett aktívabban, Spasic hagyott ki egy helyzetet, majd Nikolicnak a gólvonal elől kellett tisztáznia - igaz, saját hibájából. A 21. percben megfogyatkozott az Újpest, mivel Anculasz megkapta második sárga lapját is egy fölöslegesnek tűnő, a Kisvárda térfelén elkövetett szabálytalanság után.

A kiállítást követően kiegyenlítettebb lett a mérkőzés, bár a vendégek csak ritkán jutottak el az ellenfél kapujáig. Ahogy az első félidőt, a másodikat is a Kisvárda kezdte jobban. Kruscic hármat is cserélt öt percen belül, ettől veszélyesebb lett a hazaiak támadójátéka, ami hamarosan gólokat eredményezett. Előbb Leoni jól robbant be a kapu elé Camaj lövésére, majd újra a montenegrói csatár lőtt, és a kapus védése után a szintén csereként beállt Ilievszki talált a hálóba.

A Kisvárda tíz fordulón át tartó nyeretlenségi sorozatát szakította meg és sikerével feljött a hatodik helyre. Az Újpest utóbbi három meccsén csak egy pontot szerzett.

Sikerével a szabolcs-szatmár-bereg vármegyei gárda bebiztosította 2023/24-es NB I-es tagságát.

OTP Bank Liga, 31. forduló:

Kisvárda Master Good-Újpest FC 2-0 (0-0)

gólszerző: Leoni (68.), Ilievski (79.) piros lap: Anculasz (21.)

Forrás: MTI

