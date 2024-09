NB I: A Ferencváros hátrányból fordított az örökrangadón

MTK Budapest vs Ferencvárosi TC

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A címvédő és százszázalékos mérleggel éllovas Ferencváros 3-1-re győzött az MTK Budapest vendégeként az OTP Bank Liga hetedik fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

Ez volt a 225. örökrangadó, a zöld-fehérek - 52 döntetlen és 79 MTK-siker mellett - 94. győzelmüket aratták.

A cikk lejjebb folytatódik

Negyedóra elteltével büntetőhöz jutott a házigazda, a pontrúgást pedig hosszas videózást követően Bognár István váltotta magabiztosan gólra, ezzel a zöld-fehérek először kerültek hátrányba ebben az idényben az OTP Bank Ligában.

Az addig is mezőnyfölényben futballozó vendégek ennek hatására még inkább rákapcsoltak, Varga Barnabás felhőfejesével pedig alig hét perc után egyenlíteni tudtak. Ezután is veszélyesebb maradt az FTC, amely röviddel a szünet előtt egy szerencsésen kialakult helyzetből a vezetést is megszerezte. A szünetig mindhárom kaput eltaláló kísérlet gólt eredményezett.

A fordulást követően noha az MTK is vezetett ígéretesnek tűnő támadásokat, továbbra is inkább a Ferencváros akarata érvényesült. A második félidő derekára visszavett a tempóból a címvédő, a cserék viszont frissítettek a lendületén, a beállt friss igazolás, Saldanha találatával pedig eldöntötte a három pont sorsát. A hajrában még inkább megélénkült a vendég gárda játéka, az eredmény azonban már nem változott.

OTP Bank Liga, 7. forduló:

MTK Budapest-Ferencvárosi TC 1-3 (1-2)

gólszerzők: Bognár (18., 11-esből), illetve Varga (25.), Gustavo (44.), Saldanha (80.)



Forrás: MTI