NB I: a DVTK, a Honvéd, a ZTE, vagy az Újpest lesz a kieső?

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Válaszolj a BL-meccsekkel kapcsolatos kérdésekre és vidd a milliókat!

Már csak a Diósgyőr, a Honvéd, a Zalaegerszeg, vagy az Újpest eshet ki az NB I-ből. Az eredmények és a forma alapján úgy tűnik, hogy nem a jelenleg 11. helyen álló DVTK van a legnagyobb bajban. Nézzük mi vár még a bajban lévő csapatokra az előttünk álló két fordulóban.

11. Diósgyőr 32 pont

A miskolciak rutinos túlélők, hiszen az elmúlt években már több alkalommal is megmenekültek a kieséstől. A télen tulajdonos-váltáson átesett csapat sokáig biztos kiesőnek tűnt, ám az elmúlt három meccsét megnyerte és könnyen lehet, hogy a 32. forduló után már a vonal felett áll majd. A DVTK csütörtökön az egyik közvetlen riválisát, az Újpestet fogadja. A hazai együttes nemcsak a formája miatt esélyes a győzelemre, hanem azért is, mert a vendégek öt játékosukat lesznek kénytelenek nélkülözni ezen a létfontosságú meccsen. A Diósgyőr az utolsó bajnokiját is hazai környezetben - vélhetően nézők előtt - tudja majd le a Fehérvár ellen. Addigra a piros-kékeknek már vélhetően nem oszt, nem szoroz a mérkőzés, vagyis a legjobbjait akár pihentetheti is a nyári Európa-bajnokság, illetve a közeli Európa-liga selejtező előtt. Ha a DVTK mindkét meccsét megnyeri, akkor 38 pontja lesz.

10. Bp. Honvéd 34 pont

Néhány körrel ezelőtt a kispestiekre mindenki azt mondta, hogy már biztosan NB I-esek maradnak. Ehhez képest elég nagy a baj. A piros-feketék a hétvégén Budafokra mennek. Kulcsfontosságú lesz a találkozó, hiszen az utolsó körben a Ferencváros lesz a kispestiek ellenfele. Vagyis egy biztos kieső és a bajnok ellen kell a Honvédnak kiharcolnia az élvonalban maradást. Horváth Ferenc csapata maximum 40 pontig juthat, de egy győzelem és egy döntetlen esetén 38-ig juthat.

9. Zalaegerszeg 36 pont

A kék-fehérek is rutinos menekülők, hiszen tavaly megúszták a kiesést. A hétvégén az a Kisvárda lesz az ellenfelük, amely meglepetésre kikapott hazai pályán a Diósgyőrtől. Amennyiben a ZTE is legyőzi a szabolcsi együttest, akkor Waltner Róbert csapata már ünnepelhet is. Ha nem, akkor éles lesz az utolsó meccse, amelyen az Újpesttel találkozik. Két vereséggel a ZTE simán kieshet, de egy pont is kevés lehet az örömhöz.

8. Újpest 38 pont

Első ránézésre a lila-fehérek vannak a legjobb helyzetben, hiszen ha az előttük álló két találkozón legalább egy pontot szereznek, akkor eldőlt a sorsuk. Ellenben mindkét meccsen közvetlen riválissal csapnak össze - előbb a Diósgyőrrel, aztán a Zalaegerszeggel - és a két meccs között ott lesz a Magyar Kupa döntője is, amelyben egy siker esetén nemzetközi indulásra is jogot szerezhet a csapat. Vagyis az is megtörténhet, hogy kiesik az együttes és indul az Európa-ligában. Ha az Újpest mindkét bajnoki meccsét elveszíti, miközben a DVTK mindkettőt megnyeri és a Honvéd négy pontot hoz, akkor három 38 pontos csapat áll majd a tabellán. Ebben az esetben a Honvéd lesz a kieső, mert kevés a győzelme. Ha a Honvéd több pontot szerez, vagyis 40 szerepel majd a mérlegében, a Diósgyőr és az Újpest pedig 38 ponttal zár, akkor a lila-fehérek esnek ki a rosszabb gólkülönbségük miatt. Tegyük hozzá a két csapat mutatójában szerepel egy MLSZ által megállapított 3-0-s eredmény, amikor a DVTK nem halasztotta el az Újpest elleni meccsét, pedig a lila-fehérek halasztást kértek, mert a keretükben szinte nem volt egészséges játékos a koronavírus miatt.

A fentiek értelmében igencsak izgalmas lesz az utolsó két forduló. Kivéve, ha az Újpest csütörtökön nem kap ki Miskolcon, a hétvégén a Honvéd győz a Budafok ellen és a ZTE sem veszít a Kisvárdával szemben, mert akkor a DVTK azonnal kiesik az élvonalból.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Diósgyőr a legesélyesebb a kiesésre (1,03), utána jön a Honvéd (4,50), a ZTE (51,00) és az Újpest (101).