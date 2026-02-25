Óriási változás jöhet az NB I lebonyolításában, ekkortól léphet érvénybe az új szabály

Bár sokáig nem volt egyetértés az első osztályú és a másodosztályú csapatok között, végül eldőlt, hogy a következő szezontól bevezetik az osztályozós rendszert az NB I és az NB II között - értesült a Csakfoci.

A portál arról ír, hogy az élvonalbeli klubok vezetői évek óta amellett kardoskodtak, hogy a magyar élvonalban is legyen osztályozó, ami érthető, hiszen így könnyebb (lenne) bennmaradni az NB I-ben.

Természetesen ez az újítás a másodosztályú együttesek dolgát nehezítené meg a feljutás kiharcolásában, amelyek így szerették volna elkerülni, hogy csak egy automatikus feljutó hely legyen a második vonalban.

Végül azonban megegyeztek a felek, így jelenleg a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökségénél pattog a labda, amely ha elfogadja a változtatást, akkor a 2026-27-es szezon végén már sor kerülhet az első osztályozóra. Ezt a Fizz Liga akkori 11. helyezettje vívhatja a Merkantil Bank Liga ezüstérmesével.

Ezt megelőzően évekig elzárkózott az osztályozó bevezetésétől az MLSZ, ám most úgy tűnik, megváltozott a szövetség álláspontja.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.