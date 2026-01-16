„A KBSC úgy döntött, hogy megpróbáljuk a lehető legközelebb hozni szurkolóink számára az NB I-et, ezért – bár anyagilag jóval nagyobb terhet ró a klubra – tárgyalást kezdeményeztünk a DVTK vezetésével, amelynek sikeres lezárultát követően immáron hivatalossá vált, hogy tavasszal Mezőkövesdhez képest 50 kilométerrel közelebb, a DVTK Stadionban fogadhatjuk ellenfeleinket. A Diósgyőr vezetésének ezúton is köszönjük a döntésükhöz szükséges rugalmasságukat, együttműködésüket, valamint azt, hogy a tárgyalások során végig partnerként és nem ellenfélként tekintettek a KBSC-re” - fogalmaznak a hivatalos közleményben.

A közlemény szerint hamarosan elindulhat az a beruházás is, amely alkalmassá teszi a Kolorcity Arénát élvonalbeli mérkőzések megtartására, ha minden jól megy, tavasszal indul a kivitelezés.

A csapat eddig Mezőkövesden fogadta ellenfeleit, mostantól pedig Miskolcon próbálhat meg bennmaradni a csapat, mely jelenleg az utolsó helyen áll a 12 csapatos NB1-ben, hátránya 7 pont éppen a DVTK mögött.