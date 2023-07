Naponkon belül pont kerülhet a Kyle Walker-ügyre

A City megtartaná, a Bayern vinné

Az angol válogatott védő hamarosan eldönti mi lesz a sorsa.

Fabrizio Romano információi szerint napokon belül pont kerülhet a Kyle Walker-ügy végére. Az angol válogatott hátvéd új szerződésajánlatot kapott a Manchester City-től, amely továbbra is komoly szerepet szán neki, miel Joao Cancelo biztosan távozik a Bajnokok Ligája győztesétől.



A Bayern München továbbra is komolyan érdeklődik a játékos iránt, Thomas Tuchel szeretné, ha csapata megszerezné a rutinos futballistát. A münchenieknek mindenképpen szüksége van egy szélsővédőre, hiszen Joao Cancelót nem igazolják le, Benjamin Pavard távozni szeretne, Bouna Sarr pedig nem szerepel a szakvezető jövőbéli elképzeléseiben.



Walker 2017 nyarán került a Manchester City-be, azóta öt alkalommal nyert angol bajnokságot, két alkalommal FA Kupát és egyszer a Bajnokok Ligája serleget is a magasba emelhette.



Hazája válogatottját eddig 76 alkalommal képviselte.