Nápolyban nyert és már második a Sassuolo

A idei meglepetéscsapata, a Sassuolo folytatja menetelését, ezúttal otthonában gyűjtötték be a három pontot. A mérkőzés a második félidőben dőlt el, előbb az 58. percben Locatelli talált be büntetőből, majd hosszabbításban a Maxime Lopez csinált bohócot a Napoli védelméből, ezzel eldöntve minden lényegi kérdést. Győzelmével De Zerbi csapata már második és továbbra is veretlen, míg a Napoli visszacsúszott az ötödik helyre.