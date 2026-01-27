Conte nekiesett Spallettinek: Én soha nem engedtem volna meg magamnak, hogy ilyet mondjak egy másik csapatról!

Antonio Conte nem hagyta szó nélkül Luciano Spalletti megjegyzését, miután a Juventus vezetőedzője „korábbi olasz bajnokként” hivatkozott a Napolira. A Juventus vasárnap 3–0-ra győzte le a Nápolyt a Serie A-ban, ám az edzők közötti szócsata a hét elején tovább folytatódott.

A torinói Allianz Stadionban Jonathan David szerezte meg a vezetést az első félidőben, majd Kenan Yildiz és Filip Kostić a hajrában állította be a végeredményt. A vereség után a Napoli kilenc pontra került a listavezető Intertől.

A mérkőzést követően Spallettit arról kérdezték, hogyan értékeli a Napoli teljesítményét. A Juventus edzője így fogalmazott:

„Szakmai szempontból a három pont számít, mert mind ugyanannyit ér. De a korábbi olasz bajnok legyőzése még nagyobb önbizalmat ad, mert megerősít abban, hogy erős csapat vagyunk. A meccs végig kiélezett volt, egy percre sem nyugodhattunk meg. Nehéz mérkőzés volt, amit megérdemelten nyertünk meg.”

Conte kedden, a Chelsea elleni BL-meccs előtti sajtótájékoztatón reagált a kijelentésekre – nem kis éllel:

„Egy ilyen mérkőzés után legszívesebben pihennék egyet, főleg amikor rövid időn belül három meccset játszol. Őszintén szólva nem értem, mit akart mondani. Korábbi bajnok? Ha ezt mondta, az egy szerencsétlen megfogalmazás volt.

Még mindig ott van a Scudetto a mezünkön, és ez tiszteletet érdemel. Én soha nem engedtem volna meg magamnak, hogy ilyet mondjak egy másik csapatról. Sajnálom, mert Luciano Spalletti kiváló edző, de kicsit óvatosabban kellene fogalmaznia.

Nem mondhat ilyet, hiszen még 16 forduló van hátra – máris elvette tőlünk a bajnoki címet! Mi rengeteget dolgoztunk ezért, és megérdemeljük a tiszteletet. Sok sikert kívánok neki.”