Súlyos incidens történt Nápoly belvárosában a Napoli–Chelsea Bajnokok Ligája-mérkőzést megelőző estén: két angol szurkolót kórházba szállítottak, miután egy csoport megtámadta őket.

Az egyik érintett, a 23 éves Aadam a The Athleticnek nyilatkozva elmondta, hogy ő és hét-nyolc másik Chelsea-drukker – állítása szerint klubszínek viselése nélkül – a helyi vendéglátóegységek között sétált a városban, amikor egy mellékutcába fordulva 20–30 fős társasággal találták szemben magukat, akik közül többen eltakarták az arcukat. A csoport egyből fenyegetően lépett fel, azt kérdezték, honnan érkeztek.

Aadam elmondása szerint az angol szurkolók menekülni kezdtek, ám egyik társukat megragadták, és egy csavarhúzóval megszúrták a lábán. A csoport több mint egy kilométeren át futott, míg rendőröket nem találtak, akik értesítették a mentőket. A megsérült szurkolót kórházba szállították.

Időközben a Chelsea hivatalosan is megerősítette az esetet, közölve, hogy a sérülések nem életveszélyesek, ugyanakkor ismét arra kérte szurkolóit, hogy nápolyi tartózkodásuk során „rendkívüli óvatossággal” járjanak el. A nápolyi rendőrség (Questura) tájékoztatása szerint az incidens a városközpontban található Piazza Santa Maria la Nova téren történt, az ügyben nyomozás indult.

A Chelsea már a találkozó előtt figyelmeztette szurkolóit, hogy Nápolyban az elmúlt években előfordultak támadások vendégdrukkerek ellen nemzetközi kupamérkőzések idején. A klub azt javasolta, hogy a szurkolók semmiképp se közlekedjenek egyedül, kerüljék az elszigetelt városrészeket, és ne viseljenek klubszíneket.